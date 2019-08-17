В Петербурге кандидат в депутаты обвинила полицейского в избиении. СК пригрозил ей уголовной ответственностью

Следственный комитет по Петербургу начал проверку информации СМИ о том, что полицейский якобы избил кандидата в муниципальные депутаты от «Партии роста» Елену Кондрашову.

В сообщении СК сказано, что следователи собираются опросить женщину. «Ей также будут разъяснены нормы законодательства об уголовной ответственности за заведомо ложный донос», — сказали в ведомстве.

В ГУ МВД по Петербургу сообщили, что информация об избиении не соответствует действительности. В ведомстве заявили, что полицейский «действовал строго в рамках действующего законодательства».

Об избиении Елены Кондрашовой вечером 16 августа сообщил ее сын. Он рассказал «Фонтанке», что кандидат заступилась за своего волонтера, у которого возникли проблемы с полицией. При задержании, утверждал сын Кондрашовой, полицейский ударил ее локтем в живот. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую травму живота и удар передней брюшной стенки.