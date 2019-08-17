В Москве задержали одного участника шествия за свободные выборы

Полиция Москвы задержала участника шествия в районе Старого Арбата, сообщает «МБХ медиа». Перед этим протестующие несколько раз прошли по пешеходной улице.

Задержан активист « » Дмитрий Батуро. Автозак с задержанным уехал с Арбата. Остальные протестующие разошлись.

До этого полиция пыталась вывести из кафе на Арбате 17-летнюю Ольгу Мисик, после чего толпа начала требовать ее отпустить. В итоге Мисик не стали задерживать, ее опрашивают.

Акция за свободные выборы также проходит в Петербурге. Там задержали 12 человек.

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