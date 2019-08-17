Против тренера сборной России по волейболу открыли дисциплинарное дело. После матча с Южной Кореей он изобразил узкие глаза

Международная федерация волейбола (FIVB) начала дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

В начале августа Федерация волейбола Южной Кореи пожаловалась в FIVB на Бузато. После отборочного матча на Олимпиаду между Россией и Южной Кореей тренер растянул пальцами веки, изобразив узкие глаза.

Сам Бузато говорил, что не считает жест оскорбительным. По его словам, так он праздновал выход сборной России на Олимпиаду.

Во Всероссийской федерации волейбола говорили, что извинятся за поведение Серджио Бузато.