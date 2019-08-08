Южная Корея пожаловалась на тренера сборной России по волейболу, который изобразил узкие глаза. Он ответил, что радовался выходу на Олимпиаду в Японии

Серджио Бузато (слева) и Владимир Булычев после победы над Южной Кореей Владимир Песня / Sputnik / Scanpix / LETA

Федерация волейбола Южной Кореи подала жалобу в Международную федерацию волейбола (ФИВБ) на старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато, который сделал жест, изображающий узкие глаза, после отборочного матча на Олимпиаду между россиянками и сборной Южной Кореи.

Матч состоялся 4 августа. Для сборной России встреча получилась крайне тяжелой: команда проиграла два первых сета, а по ходу третьего уступала 18:22, но в итоге смогла выиграть его, а затем, победив в четвертом и пятом сетах, одержала итоговую победу 3:2. Эта победа вывела сборную России на Олимпиаду-2020 в Токио.

Бузато показал жест, изображающий узкие глаза, во время празднования после матча. Вместе с ним такой же жест сделал другой член тренерского штаба Юрий Булычев, но в жалобе корейской федерации Булычев не упомянут.

ФИВБ уже подтвердила получение жалобы и сообщила, что сейчас она рассматривается в рамках внутренних процедур. В организации также отметили, что получили комментарий Всероссийской федерации волейбола, в котором подчеркивалось, что произошедшее не отражает взгляды или ценности российской стороны.

Сам Бузато заявил, что удивлен тем, что его жест сочли оскорбительным. «Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. Мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио», — сказал тренер.

Как отмечает Sports.ru, ФИВБ скорее всего ограничится предупреждением в адрес Бузато, так как федерация не имеет четко регламентированных правил, направленных на борьбу с дискриминацией.

Аналогичный инцидент произошел после отборочного матча Сербии с Польшей на чемпионат мира 2018 года, который — так же, как Олимпиада-2020 — проводился в Японии. После победы сербские волейболистки изобразили узкие глаза всем составом команды. Инцидент закончился устным замечанием от ФИВБ, которая пообещала провести беседу со спортсменками на тему поведения во время матчей. «Мы не хотим, чтобы такое повторилось снова», — подчеркнула тогда международная федерация.

Григорий Левченко