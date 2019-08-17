Минздрав рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры на работе

Минздрав РФ предложил работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников. Такие рекомендации даны в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (.pdf).

Ведомство предложило работодателям изучить, как курение влияет на производительность, и определить форму штрафов за курение и бонусов за отказ от табака.

Также работодателям советуют включить в пакет добровольного медицинского страхования помощь для тех, кто хочет отказаться от сигарет или намерен лечиться от табачной зависимости.

В пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что меры, указанные в документе, носят рекомендательный характер.

Согласно Трудовому кодексу РФ, для работников предусмотрены три типа дисциплинарных взысканий: замечание, выговор или увольнение.