Сергей Глазьев уйдет из администрации президента
Советник президента РФ по экономическим вопросам Сергей Глазьев покинет занимаемый пост после семи лет работы. Первой об этом сообщила газета «Известия».
Глазьев может стать министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комиссии. На этом посту он сменит Татьяну Валовую, назначенную главой штаб-квартиры ООН в Женеве.
Кандидатуру Глазьева одобрили главы правительств Евразийского экономического союза. 1 октября его кандидатуру должны утвердить главы стран, входящих в союз. «Утвердят — значит, придет», — сообщили РБК в пресс-службе комиссии.
Двое советников Глазьева и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стали комментировать эту информацию, пишет Bloomberg.
Экономист Сергей Глазьев в 1992-1993 годах работал министром внешнеэкономических связей РФ. Он трижды избирался в Госдуму. В 2004 году баллотировался в президенты и занял третье место (4,1%). Глазьев стал советником президента РФ в июле 2012 года. В отношении него действуют санкции США, ЕС, Канады, Украины и других стран.
Сергей Глазьев, как пишет Bloomberg, считается «альтернативой либеральным экономистам». The Bell называет его «непримиримым оппонентом Алексея Кудрина». Ранее Глазьев выступал за увеличение государственных расходов, отказ от доллара в качестве мировой валюты и ликвидацию долларовых резервов России.