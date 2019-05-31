Россиянка Татьяна Валовая назначена главой штаб-квартиры ООН в Женеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш назначил россиянку Татьяну Валовую главой штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщается на сайте организации.

ООН отмечает, что Валовая имеет 35 лет опыта в журналистике, дипломатии и на государственной службе. На новом посту она сменит датчанина Майкла Мёллера.

Татьяна Валовая в 1980-х годах работала в журналистом «Экономической газеты». В 1989 году она стала секретарем постоянного представительства России при ЕС в Брюсселе. В 1999-2012 годах Валовая работала в департаменте международного сотрудничества правительства РФ, а после этого заняла пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.