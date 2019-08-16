Минприроды предложило отнять у губернаторов право решать, где не тушить лесные пожары

Минприроды РФ направило в правительство предложения, усиливающие борьбу с лесными пожарами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы ведомства.

Министерство предлагает, чтобы решения по установлению лесных пожаров принимались не главами регионов, а на федеральном уровне.

Ведомство хочет запретить региональным властям самим менять границы зон контроля. В частности, предлагается запретить включать в них арендуемые лесные участки, территории с объектами инфраструктуры, леса, примыкающие к особо охраняемым природным территориям или к государственной границе.

Минприроды также предложило дать Рослесхозу полномочия проводить авиационные работы в и увеличить число сотрудников «Авиалесоохраны» на одну тысячу человек.

В 2019 году власти регионов России долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам. Губернатор Красноярского края Александр Усс называл тушение лесных пожаров «бессмысленным и даже где-то вредным». В конце июля к тушению пожаров подключились авиация МЧС и Минобороны.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа предположил, что леса умышленно поджигают, чтобы скрыть незаконные заготовки древесины. Он поручил правоохранительным органам провести проверки.