Минприроды предложило отнять у губернаторов право решать, где не тушить лесные пожары
Минприроды РФ направило в правительство предложения, усиливающие борьбу с лесными пожарами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы ведомства.
Министерство предлагает, чтобы решения по установлению зон контроля лесных пожаров принимались не главами регионов, а на федеральном уровне.
Ведомство хочет запретить региональным властям самим менять границы зон контроля. В частности, предлагается запретить включать в них арендуемые лесные участки, территории с объектами инфраструктуры, леса, примыкающие к особо охраняемым природным территориям или к государственной границе.
Минприроды также предложило дать Рослесхозу полномочия проводить авиационные работы в районе Байкала и увеличить число сотрудников «Авиалесоохраны» на одну тысячу человек.
В 2019 году власти регионов России долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам. Губернатор Красноярского края Александр Усс называл тушение лесных пожаров «бессмысленным и даже где-то вредным». В конце июля к тушению пожаров подключились авиация МЧС и Минобороны.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 августа предположил, что леса умышленно поджигают, чтобы скрыть незаконные заготовки древесины. Он поручил правоохранительным органам провести проверки.