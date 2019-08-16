Bloomberg: санкции США против Ирана и Венесуэлы принесли российским нефтяным компаниям 900 миллионов долларов

Санкции США против Ирана и Венесуэлы, введенные при президенте Дональде Трампе, увеличили спрос на российскую нефть и принесли российским нефтяным компаниям дополнительно 905 миллионов долларов в период с ноября 2018 года по июль 2019-го.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

Санкции создали нехватку на рынке тяжелой, сернистой нефти, которую производят в Иране и Венесуэле и схожей с той нефтью производства РФ. Если обычно нефть российской марки Urals стоила дешевле маркерной марки Brent, то в 2019 году она стала нередко ее превышать.

США ужесточили санкции против Венесуэлы и ее нефтегазового сектора в 2019 году на фоне попыток оппозиции сместить президента Николаса Мадуро. Санкции против Ирана были возобновлены после решения Трампа выйти из иранской ядерной сделки.