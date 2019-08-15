Суд отказался принять 612 поручительств за фигуранта «московского дела» Егора Жукова

612 человек написали поручительства за студента Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в массовых беспорядках в рамках « », но судья отказалась их приобщать, сообщает «МБХ медиа».

Поручительства представили на заседании, где рассматривают жалобу на арест Жукова. Как сообщила журналистка «Би-би-си» Елизавета Фохт, против приобщения поручительств выступил прокурор, заявивший, что поручители не пришли в суд, поэтому «не могут подтвердить свое волеизъявление».

На заседание суда пришел рэпер Оксимирон, который также поручился за Жукова (его поручительство приняли). Он сообщил РБК, что готов внести за Жукова залог в размере двух миллионов рублей. Его не пустили в зал заседаний из-за нехватки свободных мест (хотя они там были).

Рэпер сказал журналистам, что не считает акцию протеста 27 июля массовыми беспорядками, поэтому Жуков «не может быть их организатором». Ранее он выступал за закрытие «московского дела».