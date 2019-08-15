«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после неудачных испытаний парашютов

Срок запуска марсохода в рамках совместной российско-европейской миссии «Экзомарс» перенесен. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Запуск решили отложить после прошедших в Швеции неудачных испытаний парашютов, с помощью которых десантный модуль должен сесть на Марс. Механизмы развертывания основных парашютов сработали корректно, но ткань куполов получила повреждения. В результате модуль снижался на дополнительном парашюте.

«Роскосмос» заявил, что марсоход будет запущен в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года. До этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что запуск миссии состоится 25 июля 2020 года. Аппарат должен прибыть к Марсу в марте 2021 года.

Ранее запуск марсохода уже откладывали — с 2018 на 2020 год.

«Экзомарс» — совместная миссия Роскосмоса и Европейского космического агентства. В 2016 году в рамках миссии к Марсу были отправлены модуль Trace Gas Orbiter, который будет изучать атмосферу планеты, и аппарат «Скиапарелли». Он должен был отработать мягкую посадку на Марс, но разбился из-за ошибки при расчете высоты.