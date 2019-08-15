Росгвардия назвала «вопиющим случаем» стихотворение от лица дочери омоновца про насилие

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал «вопиющим случаем» распространение в интернете стихотворения от лица дочери сотрудника ОМОН, посвященное насилию.

Из слов чиновника следует, он считает это примером «низкого и подлого» использования детей и подростков «технологами, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий».

Грибакин пригласил автора стихотворения «посетить отряд ОМОН и лично убедиться, что сотрудники ОМОН — это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок».

По данным Znak.com, стихотворение от имени дочери омоновца, набравшее несколько тысяч лайков в ВК и на ютьюбе, написала 16-летняя Арина Исхакова из Башкирии. В стихах идет речь о папе, у которого «руки в крови», который «подавил в себе» чувство любви и готов проявлять насилие по приказу. «Мама, что будет с нами? На папе надпись „ОМОН“», — такой строкой завершается произведение.

По словам Арины Исхаковой, полицейских в ее семье нет; ей «показалось неправильным избиение беззащитных людей» на митингах в Москве.

Тема необоснованного насилия со стороны полицейских и сотрудников Росгвардии обсуждается после избиений задерживаемых при разгоне несанкционированных акций в Москве (наиболее резонансным стал случай Дарьи Сосновской, которую ударил в живот полицейский 10 августа), а также избиения посетителей рэп-фестиваля в Москве и нападения на фанатов футбольного «Спартака» на стадионе в Ростове-на-Дону.