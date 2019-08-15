Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля

Мосгорсуд постановил освободить из СИЗО и отправить под домашний арест фигуранта француза Филиппа Дельпаля, сообщает «Интерфакс».

Дельпаль — партнер по индустрии финансового сектора фонда Baring Vostok. Его арестовали в феврале 2019 года вместе с другими топ-менеджерами фонда.

Мосгорсуд также смягчил условия домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщает РИА Новости. Ему разрешили общаться со всеми людьми, кроме потерпевших, свидетелей и других фигурантов дела. Ранее на общение с друзьями и родными Калви должен был получать разрешение следователя.

Baring Vostok — крупный инвестиционный фонд, работающий в России с 1994 года. В разное время фонд инвестировал в «Яндекс», телеканал «СТС», 1С и «Тинькофф-банк».