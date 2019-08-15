Бывшая сотрудница полиции Башкирии, обвинившая коллег в изнасиловании, потребовала 100 миллионов рублей компенсации

Бывшая дознавательница отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, обвинившая в сексуальном насилии, потребовала от них 100 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает «Коммерсант».

Иск потерпевшей был зачитан в Кировском районном суде Уфы, где 29 июля начался судебный процесс по делу об изнасиловании. Фатхисламова начала давать показания 13 августа.

Суд проходит в закрытом режиме, так как рассматривается дело о половой неприкосновенности.

По версии следствия, фигуранты дела изнасиловали Фатхисламову в октябре 2018 года во время застолья в здании одного из подразделений МВД. Накануне ареста в ноябре 2018-го обвиняемые были уволены. В январе 2019 года из полиции уволили и их предполагаемую жертву — за распитие алкоголя на работе.