Более 300 сотрудников Высшей школы экономики призвали Следственный комитет прекратить «московское дело»

Более 300 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики подписали письмо в Следственный комитет с призывом прекратить , обвиняемым по которому проходит студент вуза Егор Жуков. Ссылку на него опубликовала профессор ВШЭ Анна Качкаева.

По мнению авторов письма, Жуков преследуется «за выход на мирное шествие», право на которое гарантирует Конституция, а следствие «до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства РФ».

Сотрудники ВШЭ также сослались на позицию членов Совета по правам человека при президенте РФ, которые не увидели в событиях 27 июля признаков массовых беспорядков.

«Мы призываем [Московский городской] суд учесть все эти факты при избрании меры пресечения и призываем Следственный комитет прекратить уголовное дело против Егора Жукова и других граждан, арестованных по делу о „массовых беспорядках“, из-за отсутствия события преступления», — сказано в письме.

Как следует из слов Качкаевой, документ передадут в Мосгорсуд, где 15 августа будет рассматриваться апелляция на арест Жукова.