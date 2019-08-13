Совет по правам человека попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения «московского дела»

Совет по правам человека при президенте РФ просит Генпрокуратуру проверить, были ли законные основания для возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акциях в Москве.

Письмо с соответствующей просьбой глава СПЧ Михаил Федотов направил генпрокурору Юрию Чайке.

В письме, в частности, указывается, что СПЧ не видит признаков массовых беспорядков в ходе протестной акции 27 июля, после которой было возбуждено уголовное дело.

Члены СПЧ, пишет Федотов, не обнаружили «следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ».

Следственный комитет возбудил дело по статье о массовых беспорядках после несогласованной акции за свободные выборы, которая прошла в центре Москвы 27 июля.