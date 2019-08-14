В СК подали заявление из-за публикации личных данных в телеграм-канале «Товарищ майор»

Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении после того, как в анонимном телеграм-канале «Товарищ майор» выложили базу с личными данными нескольких тысяч человек.

Волнов рассказал в фейсбуке, что составил заявление с помощью адвоката правозащитной группы «Агора». По словам депутата, если ему откажут в СК, он намерен дойти до Европейского совета по правам человека.

Это первый известный случай, когда в СК подали заявление из-за базы, опубликованной в «Товарище майоре». Ранее «Медуза» публиковала инструкцию о том, как обратиться в СК в случае, если личные данные выложили в интернете.

9 августа в канале «Товарищ майор» опубликовали личные данные более трех тысяч человек, в том числе тех, кто участвовал в оппозиционных митингах в Москве. В свойствах файла упоминалось ГУ МВД России по Москве.

«Медуза» установила, что к созданию канала может быть причастен Виталий Тайсаев. Он сообщил, что канал перепродавали не менее двух раз, и кто его ведет, он не знает. Тайсаев отрицает, что причастен к публикации базы данных. Он допускал, что канал создали люди, связанные с Кремлем и ФСБ.