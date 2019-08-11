«Там есть люди из конторы». Предполагаемый администратор телеграм-канала «Товарища майора» дал интервью Baza
Пиарщик Виталий Тайсаев, которого «Медуза» идентифицировала как возможного администратора телеграм-канала «Товарищ майор», дал интервью изданию Baza.
Тайсаев рассказал, что «Товарищ майор» создавали, по его представлениям, «люди из АП-тусовки» — и что там «есть люди из конторы». «Я просто боюсь, правда, что меня увезут куда-нибудь или убьют за ту информацию, которую я разглашаю», — цитирует его Baza.
Тайсаев отметил, что в канале «Товарищ майор», для которого он, по собственным словам, делал рекламную кампанию в 2017 году, со временем «началась какая-то агрессия» и ему не нравятся «все эти шутки» про полицейское насилие.
9 августа «Товарищ майор» выложил базу с личными данными нескольких тысяч человек, многие из которых бывали на оппозиционных митингах в Москве. Утверждалось, что базу якобы вела и выложила команда Алексея Навального; сторонники оппозиционера это опровергли. В свойствах файла упоминается ГУ МВД России по Москве.
Как выяснила «Медуза», на телефон Виталия Тайсаева зарегистрирован аккаунт в телеграме, с помощью которого можно связываться с администрацией канала «Товарищ майор». Тайсаев отрицает, что ведет канал, и говорит о своей непричастности к публикации базы данных.