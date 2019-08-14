У сотрудника ФБК изъяли два миллиона рублей при обыске по делу об отмывании денег. Он получил эту сумму от продажи квартиры

Следственный комитет России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией Виталия Колесникова. Об этом пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в видео «Следственный комитет ограбил сотрудника ФБК», опубликованном в ютьюб-канале «Навальный LIVE».

Следственный комитет ограбил сотрудника ФБК Навальный LIVE

Обыск у Колесникова прошел 8 августа — в этот день многих сотрудников ФБК обыскивали в рамках дела об отмывании в фонде «заведомо преступных денег».

Как отметила Ярмыш, Колесников не фигурирует в этом уголовном деле. Она связала обыск с тем, что Колесников снимает комнату в квартире, где раньше жила бухгалтер ФБК Анна Чехович. По словам Ярмыш, в СК «очень заинтересовались» Чехович.

При обыске Колесников показал следователям документы, которые подтверждают, что он в июне получил более двух миллионов рублей от продажи квартиры в подмосковном городе Пушкино. Но следователь, по словам Ярмыш, сказал, что «чувствует», что деньги имеют отношение к делу.