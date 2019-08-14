Сотрудники СК под видом юристов из «Агоры» допросили задержанных после митинга 10 августа

Обновление. Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил, что «нет никаких объективных подтверждений» того, что сотрудники СК опрашивали задержанных под видом «Агоры».

Журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова сообщила в фейсбуке, что после задержания 10 августа сотрудники Следственного комитета опросили ее, представившись правозащитниками « ». Об этом же рассказала маркетолог Зинаида Гилязова, которую задержали вместе с Максимовой.

Максимову и Гилязову задержали после согласованного митинга на проспекте Сахарова, когда они шли на вечеринку. В протоколе Максимовой сказано, что она участвовала в несанкционированной акции, устроенной после митинга. Журналистка назвала это ложью.

Задержанных доставили в ОВД «Котловка», где следователи СК под видом «Агоры» спрашивали о работе, семье, фотографировали их самих, а также их татуировки.

«ОВД-Инфо» ранее сообщало, что после митинга в ОВД «Котловка» работали сотрудники СК.

Следственный комитет расследует уголовное дело, которое возбудили по статье о массовых беспорядках после массовых задержаний на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы. 14 фигурантов «московского дела» арестованы.