Прокуратура пригрозила уголовным преследованием организаторам фестиваля «НаШИЕСтвие» на станции Шиес

Прокуратура Архангельской области вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона организаторам музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие» возле станции Шиес, где планируют построить мусорный полигон.

В ведомстве заявили, что планирующееся мероприятие не было согласовано органами исполнительной власти. Организаторы и участники фестиваля могут быть привлечены к административной ( ), а затем и уголовной ответственности ( ), добавили в прокуратуре.

«НаШИЕСтвие» устраивают противники строительства полигона на станции Шиес, на который планируется свозить мусор из Москвы. Фестиваль пройдет с 15 по 18 августа. Среди прочих на нем выступят вокалистка группы «Слот» Дария Ставрович, лидер группы «7 раса» Александр Растич, группы «Аркадий Коц», «Строки и Звуки», «Лунный пес», «Дед Архимед», «Своя Компания» и «Ни на йоту». Страница фестиваля во «ВКонтакте» заблокирована с формулировкой «за нарушение прав третьих лиц (по запросу правообладателей)».