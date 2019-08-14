Футбольный клуб «Ахмат» оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра в матче против «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб «Ахмат» за оскорбление арбитра во время матча против «Спартака» в Грозном.

Во время игры, прошедшей 11 августа, из дикторской кабины на чеченском языке крикнули «Судья, ты козел» (по другой версии, «Судья гондон»). В РФС посчитали, что это нарушает пункт 10.8 регламента чемпионата России по футболу, который запрещает использовать оборудование стадионов для дискриминации судей.

Также «Ахмат» оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что болельщики бросали бутылки на поле, и на 15 тысяч — за то, что президент «Ахмата», спикер чеченского парламента Магомед Даудов находился в технической зоне стадиона. Главный тренер команды Рашид Рахимов получил 20 тысяч рублей штрафа за то, что вышел за пределы технической зоны.

«Спартак», в свою очередь, оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что болельщики клуба скандировали нецензурные слова.

После матча «Ахмат» — «Спартак» издание Sports.ru сообщило, что арбитр встречи Алексей Сухой мог подвергнуться «физическому воздействию» со стороны спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. В «Ахмате» этот отрицают.