Арбитр Алексей Сухой Донат Сорокин / ТАСС / Vida Press

Футбольного арбитра Алексея Сухого, который 11 августа работал на матче российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Спартаком» в Грозном, оскорбили по громкой связи на стадионе. На 82-й минуте матча после удаления форварда чеченского клуба Аблая Мбенга кто-то из дикторской кабины выкрикнул в микрофон на чеченском: «Судья, ты козел» (по другой версии, «Судья гондон»). Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.

Как пишет Sports.ru со ссылкой на появившееся в сети видео, арбитр также мог подвергнуться «физическому воздействию» со стороны президента «Ахмата» и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

В ролике, снятом одним из болельщиков по окончанию матча, видно, что человек, похожий на Даудова, хватает судью за руку и уводит в подтрибунное помещение. В это время с трибун одобрительно кричат «Давай, давай», а один из стюардов, попавших в кадр, аплодирует.

Даудов за руку тащит судью в подтрибунную зону на матче «Ахмат» — «Спартак» RMP NEWS

Как отмечает Sports.ru, за такой инцидент «Ахмат» должен быть наказан за необеспечение безопасности на стадионе. По правилам, представители клубов не имеют права трогать судью (это расценивается как попытка физического воздействия). Кроме того, Даудов не имел права находиться в технической зоне.

Пресс-служба «Ахмата» уже прокомментировала видео, назвав происходящее на нем «нормальным явлением».

«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьей, это нормальное явление… Магомед Даудов пожал руку Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит: а куда еще направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение? — цитирует заявление пресс-службы издание „Чемпионат“. — Что касается некого воздействия на судей, — это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча».

Ранее в чеченском клубе объявили об увольнении сотрудника пресс-службы стадиона «Ахмат-Арена» Ризвана Эдильсултанова, который заявил, что выкрикивал оскорбления из дикторской будки в адрес Сухого. Он дал интервью «Спорт-Экспрессу», в котором извинился перед судьей.

В то же время в телеграм-каналах «Спросите у Расула» и «Мутко против» утверждается, что человеком, ругавшимся на судью во время матча, на самом деле мог быть Магомед Даудов.

Похожий случай произошел в Грозном в марте 2013 года, когда во время матча на «Ахмат-Арене» глава Чечни Рамзан Кадыров выкрикнул в микрофон фразу «Судья продажная, козел ты» в адрес арбитра Михаила Вилкова.

Обновлено. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в разговоре с РБК усомнился, что на видео с судьей снят Даудов. «Даже если это он, в чем я не уверен, то, что я увидел — это признак доброй воли, уважения, когда человека встречают c поля и с ним, и с командой, которая 90 минут трудилась, человек идет. Я это расцениваю как знак интеллигентности», — сказал Каримов.

Александр Филимонов