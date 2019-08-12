На футбольном матче в Грозном в микрофон выкрикнули оскорбления в адрес судьи. «Ахмат» объявил об увольнении сотрудника стадиона

Во время матча чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком», прошедшего вечером 11 августа на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, по громкой связи в микрофон выкрикнули оскорбления в адрес арбитра Алексея Сухого.

Как сообщает Sports.ru, это произошло на 82-й минуте встречи после удаления форварда чеченского клуба Аблая Мбенга. В телетрансляции матча произнесенные слова слышны неразборчиво. По одной из версий, прозвучала фраза «Судья гондон», по другой — были произнесены слова на чеченском языке: «Судья газ ю ол», что можно перевести как «Судья, ты козел». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу московского «Спартака».

После игры руководство клуба «Ахмат» объявило, что уволило сотрудника пресс-службы стадиона, который находился в дикторской и на эмоциях выкрикнул в микрофон оскорбительную фразу.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Дмитрия Симонова, уволенного сотрудника зовут Ризван Эдильсултанов. Тем временем в телеграм-канале «Спросите у Расула» сообщается, что человеком, выкрикнувшим оскорбления в адрес судьи, мог быть президент клуба «Ахмат» Магомед Даудов.

В марте 2013 года во время матча на «Ахмат-Арене» глава Чечни Рамзан Кадыров выкрикнул в микрофон фразу «Судья продажная, козел ты» в адрес арбитра Михаила Вилкова.