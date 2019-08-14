Активиста Константина Котова арестовали на два месяца по «дадинской» статье

Пресненский районный суд Москвы арестовал до 12 октября московского активиста, члена УИК Константина Котова, обвиняемого в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (статья 212.1 УК), сообщает «Медиазона».

По данным издания, это первый в судебной практике случай ареста по — ранее обвиняемым назначали более мягкие меры пресечения.

Константин Котов был задержан на акции 10 августа в Москве. Он провел в полиции двое суток. Его отпустили под обязательство 13 августа явиться для составления протокола о повторном нарушении порядка публичных мероприятий. Через несколько часов его снова задержали и доставили в управление Следственного комитета по Москве.

Подробно о деле Константина Котова писала «Медиазона».