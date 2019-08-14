Активиста Константина Котова арестовали на два месяца по «дадинской» статье
Пресненский районный суд Москвы арестовал до 12 октября московского активиста, члена УИК Константина Котова, обвиняемого в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (статья 212.1 УК), сообщает «Медиазона».
По данным издания, это первый в судебной практике случай ареста по «дадинской» статье — ранее обвиняемым назначали более мягкие меры пресечения.
Константин Котов был задержан на акции 10 августа в Москве. Он провел в полиции двое суток. Его отпустили под обязательство 13 августа явиться для составления протокола о повторном нарушении порядка публичных мероприятий. Через несколько часов его снова задержали и доставили в управление Следственного комитета по Москве.
Обвинение Котову предъявлено из-за того, что его за лето 2019 года трижды арестовывали или штрафовали по административным делам за акции в поддержку фигурантов «Пензенского дела» и дела «Нового величия», журналиста Ивана Голунова и незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Подробно о деле Константина Котова писала «Медиазона».