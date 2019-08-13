Центризбирком отказался допустить на выборы в Мосгордуму бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова

Центральная избирательная комиссия отклонила жалобу бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, который пытался оспорить решение об отказе зарегистрировать его кандидатом на выборах в Мосгордуму. Гудкову, как и другим незарегистрированным кандидатам, в том числе его сыну Дмитрию Гудкову, не хватило подписей избирателей.

По результатам проверки ЦИК, Гудкову дополнительно засчитали 53 подписи избирателей, забракованных ранее. В результате ему не хватило 1379 подписей для регистрации. Как и у некоторых других кандидатов, у Гудкова нашли ошибки при заполнении справок со сведениями о кандидате.

Избирательные комиссии всех уровней отказывали независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму по двум основным причинам. Большинство подписей забраковали по результатам почерковедческой экспертизы — специалисты МВД решили, что множество избирателей не сами вписывали даты около своих подписей. Вторая причина — проверка по базе МВД. У сотен избирателей вписанные паспортные данные не совпали с информацией в ведомственной базе данных.

Ни избирательные комиссии, ни суды не стали рассматривать заявления избирателей, подтверждавших, что они лично подавали подписи за кандидатов.