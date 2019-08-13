Муниципальные депутаты Москвы уведомили мэрию о массовых пикетах по маршруту несогласованного шествия 17 августа

В Москве группа муниципальных депутатов уведомила мэрию о проведении 17 августа массовых пикетов по маршруту не согласованного чиновниками шествия. Ответ от городских властей они ожидают получить 15 августа, сообщил один из заявителей, журналист и депутат Илья Азар.

Акция должна была пройти от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова.

По словам Азара, пикеты планируется провести в случае, если городские власти будут «настаивать на своем желании запретить недовольным горожанам ходить по Москве». С помощью пикетов организаторы рассчитывают избежать повторения «варианта », следует из его слов.

Депутаты направили в мэрию свои возражения на решение не согласовать шествие 17 августа под предлогом нарушения сроков. Они настаивают, что как муниципальные депутаты имеют право уведомлять об акциях за пять, а не за 10 дней.

В Москве с середины июля каждую субботу проходят акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против уголовного преследования протестующих. Последний митинг на проспекте Сахарова, который был согласован с властями, собрал, по данным «Белого счетчика», не менее 50 тысяч человек.