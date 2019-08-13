Мосгорсуд обязал окружной избирком зарегистрировать Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд обязал избирательную комиссию 43-го округа Москвы зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму Сергея Митрохина, члена федерального политического комитета партии «Яблоко». Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

ОИК отказал в регистрации Митрохину, признав недействительными слишком большое количество подписей в его поддержку. Мосгоизбирком отменил это решение, но ОИК еще раз отказал Митрохину в регистрации.

Обновлено. «Никаких сделок [ради регистрации на выборах] мне не предлагали», — заявил Митрохин «Дождю».

Митрохин — единственный из известных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, кто смог отменить решение ОИКа о недопуске до выборов в Мосгордуму. Другим кандидатам этого сделать не удалось ни в ЦИКе, ни в судах.

Недопуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму до выборов по основаниям, которые сами они считают незаконными, стал поводом для крупнейших за последние годы акций протеста в Москве, которые продолжаются еженедельно с середины июля. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, против демонстрантов возбуждают уголовные дела.