Фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева снова госпитализировали

Режиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по в Москве, госпитализирован в отделение эндокринологии столичной клинической больницы № 20.

«Дмитрий почувствовал себя плохо, пошел в больницу, после осмотра врачи приняли решение о его госпитализации», — заявил «Интерфаксу» его адвокат Александр Зинуров. Никаких дополнительных прогнозов от врачей пока не поступало.

Дмитрий Васильев, у которого диагностирован диабет, был задержан 9 августа. В камеру ИВС ему не позволили взять с собой инсулин и глюкометр для измерения глюкозы. На следующий день Васильев попал в больницу с повышенным уровнем глюкозы. Басманный суд отказался рассматривать ходатайство об аресте режиссера, пока он находился в больнице.

После истечения срока задержания Васильева отпустили домой. По словам Зинурова, никаких следственных действий с его подзащитным в рамках уголовного дела не проводится, на допрос Васильева также не вызывали.