Бывшие сотрудники радио «Говорит Москва» перезапустили телеграм-каналы Сергея Доренко

Телеграм-каналы, которые вел журналист Сергей Доренко, погибший в мае, перезапущены. Их будут вести бывшие сотрудники радиостанции «Говорит Москва», главным редактором которой был Доренко.

«Сделано это, прежде всего, для того, чтобы продлить память о Сергее», — сообщила ТАСС вдова Доренко Юлия.

Речь идет о канале «Расстрига» и бывшем канале «Говорит Москва» в телеграме, который переименован в «Подъем».

Как сообщается в канале «Подъем», его ведут люди, «которые не видят для себя возможности дальше работать на радио „Говорит Москва“ в связи с новыми назначениями, но хотят сохранить принципы работы Сергея Доренко».

Бывший телеграм-канал, говорится в заявлении о перезапуске, принадлежал сотрудникам Доренко, теперь к радиостанции он не имеет никакого отношения.

Сергей Доренко, занимавший пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва», погиб 9 мая.

В июне новым главным редактором радиостанции был назначен ведущий программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ Роман Бабаян. Некоторые сотрудники радиостанции не согласились с назначением, указав, в частности, что кандидатура Бабаяна не обсуждалась с редакцией.

У канала «Расстрига» около 110 тысяч подписчиков, у «Подъема» — около 50 тысяч.