Радиостанцию «Говорит Москва» после смерти Сергея Доренко возглавил Роман Бабаян

Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вместо погибшего журналиста Сергея Доренко стал Роман Бабаян. Он будет представлен коллективу 25 июня, сообщил гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов.

«Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны — „Говорит Москва“ говорила голосом Доренко. Принимать этот пост после ухода Сергея — отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», — написал Бабаян в своем телеграм-канале.

Роман Бабаян является ведущим программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ.

Журналист Сергей Доренко погиб в Москве 9 мая, упав с мотоцикла после разрыва аорты. Ему было 59 лет. Доренко основал радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 году и в это время был ее бессменным главным редактором.