Против задержанного на акции 10 августа возбудили дело по «дадинской» статье

Обновлено. Котову предъявили обвинение по «дадинской» статье, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката.

Против московского активиста Константина Котова возбудили уголовное дело о . Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт, которая сотрудничает с «ОВД-Инфо».

По словам адвоката, следователь устно сказал ей, что Котов проходит по делу подозреваемым. Эйсмонт добавила, что пока не видела материалов дела. При этом она отметила, что «свидетелей по ночам не вызывают».

Котов был задержан на . Он провел в полиции двое суток. Его отпустили под обязательство 13 августа явиться для составления протокола о . Через несколько часов Котова снова задержали и доставили в управление Следственного комитета по Москве.

После акции 27 июля 30 июля СК возбудил дело по статье о массовых беспорядках. За две недели его фигурантами стали 14 человек; информация про еще одного задержанного пока не подтверждена.