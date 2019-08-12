«Теперь спецслужбы за наш счет сидят в соцсетях». Жена Дмитрия Гудкова пожаловалась на прослушку и атаку телефонных спамеров

Телефоны как минимум троих сторонников арестованного оппозиционера Дмитрия Гудкова атаковали спамеры, сообщила супруга политика Валерия Суршкова.

Каждую минуту, говорит она, ей звонят со скрытых номеров. Такие же звонки получают активист Евгений Овчаров и помощница политика Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, которые 10 августа выступили на митинге за свободные выборы. Суршкова считает, что «звонят не люди, а программы». Она призвала операторов «Билайн» и МТС остановить спам-атаки.

Также Суршкова пожаловалась на аномальный расход интернет-трафика. Так, у пресс-секретаря Гудкова Алексея Обухова появились «постоянные мелкие траты на мобильную музыку, которой он никогда не пользуется». С телефона Суршковой трафик использовали на «Одноклассники», хотя этого приложения у нее нет. Также подобное происходит у Эльвиры Вихаревой.

11 августа аккаунты сотрудников штаба Гудкова в телеграме пытались взломать, добавила Суршкова. Она отметила и другие странности. Так, в автомобиле Вихаревой во время поездки стали самопроизвольно разблокироваться двери — это началось после митинга 10 августа. Кроме того, утверждает Суршкова, вечером 11 августа «залезли в машину» одного из организаторов митинга, муниципального депутата Дениса Шендеровича.

Дмитрий Гудков — незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы. 30 июля его арестовали на 30 суток за организацию несогласованного митинга за свободные выборы, прошедшего 14 июля у Мосгоризбиркома.