Эксперты опросили участников акции 10 августа на проспекте Сахарова. Почти все они оказались из Москвы и Подмосковья

Группа экспертов организовала , которая прошла 10 августа на проспекте Сахарова в Москве. Выяснилось, что 80% опрошенных постоянно проживают в Москве, еще 17% — в Московской области.

56% из числа постоянно проживающих в Москве, сообщили организаторы опроса в статье, опубликованной в «Ведомостях», родились в этом городе.

Данные опроса противоречат ранее распространенным МВД заявлениям о том, что большинство участников акций протеста — иногородние. О том, что протесты устраивают приезжие, также сообщали и прогосударственные СМИ.

Также в ходе опроса подавляющее большинство респондентов, 78%, ответили «определенно да» на вопрос о том, готовы ли они участвовать в следующей акции со схожими требованиями. Еще 15% ответили «скорее да».

10 августа в Москве на проспекте Сахарова прошла согласованная акция, участники которой потребовали допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, а также освободить фигурантов дела о массовых беспорядках, возбужденного после предыдущих митингов.

По данным организации «Белый счетчик», в акции приняли участие до 60 тысяч человек. Московская полиция оценивала численность собравшихся в 20 тысяч человек.

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев, участвовавшие в организации митинга 10 августа на проспекте Сахарова, подали в мэрию заявку на акцию 17 августа.