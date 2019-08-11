СК: фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева выписали из больницы

Следственный комитет сообщил, что фигуранта «московского дела» Дмитрия Васильева, которого госпитализировали из изолятора временного содержания и положили в реанимацию, выписали «после оказания всей необходимой медицинской помощи».

В СК подчеркнули, что «следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного» и что персонал ИВС «был поставлен в известность о наличии у задержанного проблем со здоровьем».

Адвокаты Васильева заявили «Медиазоне» и «МБХ медиа», что на самом деле он по-прежнему находится в 20-й больнице — его перевели из реанимации в изолятор временного содержания при медицинском учреждении.

Васильев, у которого диагностирован диабет, попал в больницу с повышенным уровнем глюкозы 10 августа. До этого ночью его отправили в камеру ИВС, не позволив, как писал проект «ОВД-Инфо», взять с собой инсулин и глюкометр для измерения глюкозы.

11 августа Басманный суд должен был рассмотреть ходатайство СК об аресте Васильева, но в его отсутствие делать это отказался.