Фигурант «московского дела» Дмитрий Васильев впал в диабетическую кому

Обновление. Режиссер Дмитрий Васильев впал в диабетическую кому, сообщает «Новая газета».

У режиссера Дмитрия Васильева, ставшего 13-м фигурантом « », диагностировали подозрение на отек мозга, сообщает «ОВД-Инфо».

Васильева задержали 9 августа. Режиссера госпитализировали в больницу после того, как у него повысился уровень глюкозы в крови — у Васильева сахарный диабет. При задержании у него изъяли инсулин.

Адвокат Татьяна Прилипко сообщила, что у Васильева уровень глюкозы в крови составляет 37 миллимоль на литр крови (при норме для взрослого — 3,2-5,5 миллимоля). С Васильевым проводят следственные действия прямо в реанимации, отмечает «Эхо Москвы».

11 августа следствие собирается ходатайствовать перед судом об аресте Васильева.

Дмитрий Васильев, по данным «Новой газеты», снимает сериалы, документальные фильмы и программы, в том числе для федерального телевидения. В частности, он был режиссером нескольких серий сериала «Улицы разбитых фонарей». «Эхо Москвы» сообщает, что Васильев работает на телеканале «Доктор».