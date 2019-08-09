По «московскому делу» задержаны еще три человека

В , возбужденном по статье о массовых беспорядках после протестов 27 июля, появились еще три фигуранта, следует из сообщений разных источников.

СК сообщил о задержании Айдара Губайдулина и Беглеца. Источник ТАСС также говорит о задержании Ильи Анохина.

Ранее адвокат Максим Пашков сообщил, что Губайдулину предъявлено обвинение и он не признает себя виновным.

Данил Беглец, по утверждению СК, находился в розыске. При этом о его возможном уголовном преследовании сообщалось уже в ночь после акции 27 июля — тогда «Медиазона» писала, что Беглец «предполагает, что ему могут вменить нападение на омоновца». Позже Baza писала, что в его отношении идет доследственная проверка по статье о применении насилия к представителю власти, при этом отмечая, что якобы пострадавшие от действий Беглеца силовики не установлены .

Про Илью Анохина известно, что 3 августа его допрашивали в отделе полиции в рамках дела. В ночь на 9 августа он пытался дозвониться адвокату «Апологии протеста», а потом перестал выходить на связь, пишет «ОВД-Инфо».