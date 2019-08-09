Совет по правам человека обратился в Генпрокуратуру и СК из-за задержаний журналистов на протестных акциях

Совет при президенте России по правам человека обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру, а также к руководству МВД и Росгвардии из-за массовых задержаний журналистов на 27 июля и 3 августа в Москве.

СК и Генпрокуратуру СПЧ попросил «проверить информацию о препятствовании деятельности журналистов на акциях и принять соответствующие меры», полицию и Росгвардию — провести служебные проверки и дополнительный инструктаж сотрудников.

27 июля в центре Москвы были задержаны 18 журналистов, 3 августа — 14.