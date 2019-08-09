«Россия 1» выдала силовиков в масках, проводивших обыск в ФБК, за «скрывающихся от камер» сотрудников фонда

Телеканал «Россия 1» в сюжете программы «Вести» про обыски в Фонде борьбы с коррупцией назвал силовиков в масках сотрудниками ФБК, пытающимися скрыть лица от камер. Об этом рассказала в твиттере журналистка «Дождя» Мария Борзунова.

«Закрывают лица, стараясь не попасть в объективы камер — это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, в котором, как предполагает следствие, отмывались огромные деньги», — произнес репортер, комментируя кадры с мужчинами в штатском и в масках.

Сюжет про обыск в ФБК

Сотрудники ФБК в день обысков 8 августа публиковали видео с этими людьми; как следует из этих сообщений, именно они проводили обыски.