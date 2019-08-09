Отток капитала из России за семь месяцев 2019 года вырос более чем в полтора раза

капитала из РФ в январе-июле 2019 года вырос в 1,6 раза — до 28 миллиардов долларов по сравнению с 17,4 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦБ РФ.

На динамику оттока капитала, по мнению регулятора, повлияли операции банков, «сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов».

По итогам 2018 года чистый отток капитала из России составил 63,3 миллиарда долларов. Банк России прогнозировал, что этот показатель будет на уровне 54 миллиардов долларов.

В марте ЦБ прогнозировал, что по итогам 2019 года отток капитала составит 35 миллиардов долларов. Затем прогноз был уточнен. Сейчас регулятор ожидает чистый отток капитала за год на уровне 50 миллиардов долларов.