«Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали иск на 12,5 миллиона рублей к фигурантам «московского дела»

Государственные организации «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали к фигурантам , возбужденного из-за протестов 27 июля, иски о возмещении ущерба на 12,5 миллиона рублей.

Как утверждается в сообщении «Мосгортранса», ущерб был нанесен «транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве».

О какого рода ущербе идет речь, не уточняется.