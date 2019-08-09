«Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали иск на 12,5 миллиона рублей к фигурантам «московского дела»
Источник: Агентство «Москва»
Надежный источник
Государственные организации «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали к фигурантам «московского дела», возбужденного из-за протестов 27 июля, иски о возмещении ущерба на 12,5 миллиона рублей.
Как утверждается в сообщении «Мосгортранса», ущерб был нанесен «транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве».
О какого рода ущербе идет речь, не уточняется.
«Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.», — говорится в сообщении.