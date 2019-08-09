Протестующие на Кузнецком Мосту 27 июля 2019 года Евгений Фельдман для «Медузы»

Накануне несогласованной акции 3 августа в Москве деятели культуры и шоу-бизнеса рассказали изданиям, учрежденным мэрией города, почему не надо участвовать в протесте. За два дня до новой — согласованной — акции 10 августа агентство «Москва» опросило рестораторов. Они рассказали, какой ущерб понесли от акции 3 августа, и почему участие в несогласованных митингах — это плохо. «Медуза» максимально коротко пересказывает их позицию.

Во время акций люди боятся ходить в рестораны, отменяют брони, потому что все перекрыто. Даже если конкретного ущерба заведению не нанесли, потери в выручке точно есть — мы же не знаем, сколько людей пришли бы к нам, если бы не акции протеста. Закрыть заведения пришлось, потому что неизвестно, чего ожидать от толпы: там могут быть и пьяные, и провокаторы. Летом и так посетителей немного, а у нас кредиты. Надо, чтобы акции были согласованными, — тогда люди будут понимать, куда можно доехать поесть. Когда все не согласовано и непонятно, где что перекроют, даже сотрудники и машины с продуктами добраться не могут. А еще участники протестов пишут в соцсетях, что не любят российского производителя.

Авторы: владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов, ресторатор Аркадий Новиков, фермер-сыровар Олег Сирота (оценил убыток в 500 тысяч рублей), ресторатор и создатель сети «Грабли» Роман Рожниковский (оценил убыток в 100 тысяч рублей).

Пересказал Михаил Зеленский