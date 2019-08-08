В России резко подорожал черный хлеб

Росстат зафиксировал рост розничных цен на хлеб в России, сообщает РБК. За семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года.

Сильнее всего подорожал черный хлеб. В июне 2019 года (данных за июль по отдельным видам хлеба у Росстата нет) он стоил 50,54 рубля за килограмм— на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали за год на 8,3% — до 75,87 рубля за килограмм в июне.

В Минсельхозе подтвердили РБК рост розничных цен на хлеб, заявив при этом, что он «примерно соответствует показателю годовой инфляции». При этом ЦБ оценивал годовую инфляцию в июне в 4,7%.

В январе «Коммерсант» писал, что производители ведут переговоры с торговыми сетями о повышении отпускных цен на хлеб на фоне подорожания пшеницы.