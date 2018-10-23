«Коммерсант»: производители планируют поднять цены на хлеб

На фоне роста цен на пшеницу российские производители ведут переговоры с торговыми сетями о повышении отпускных цен на хлеб, сообщает «Коммерсант».

В частности, красноярские предприятия «Ярхлеб» и «Дихлеб» предупредили об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8–12%. Аналогичные переговоры с сетями ведут и хлебозаводы в других регионах. По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, в Центральной России некоторые предприятия уже направили сетям новые прейскуранты на продукцию. На заводе «Ванта» из Волгодонска сообщили, что подняли отпускные цены на весь ассортимент на 10% с 1 октября; хлебокомбинат «Шахтинский»» подтвердил, что с октября увеличил отпускные цены на 5%.

В переговорах о повышении отпускных цен на хлеб участвуют все крупные торговые сети, сообщил источник «Коммерсанта». Плавного подорожания стоит ждать с 1 ноября, заявили изданию неназванные участники рынка. При этом глава Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон считает, что массового подорожания хлеба в России не будет. «Урожая зерна более чем достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой», — сказал он.

По данным Минсельхоза, в январе-сентябре 2018 года хлеб и хлебобулочные изделия в России подорожали в среднем на 2,3%. При этом из-за хорошего урожая зерна в последние годы темпы роста цен на эти товары замедлились. Для сравнения, в 2015 году цены на хлеб выросли на 13,2%.