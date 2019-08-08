В России число детей с онкологическими заболеваниями достигло максимума за 10 лет

В 2018 году в российских диспансерах находились 26955 детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями. Об этом говорится в материалах Росстата (.xls), ссылающегося на данные Минздрава РФ.

Это рекордное значение с 2008 года, когда Росстат начал вести такую статистику. Для сравнения: в 2008-м было 16,6 тысячи детей, в 2017-м — 25,8 тысячи.

Академик РАН сказал, что данные Росстата показывают увеличение числа детей, которые находятся в диспансерах.

«Это очень радостные, позитивные цифры, так как они отражают увеличение диспансерной группы детей, перенесших онкологические заболевания», — сказал Румянцев.

Во время диспансеризации в 2018 году российские врачи выявили у 199 тысяч человек злокачественные новообразования, сообщал Минздрав в июне.