Спецназ прорвался на территорию резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

Сотрудникам спецназа удалось сломить сопротивление сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и попасть на территорию его резиденции в селе Кой-Таш, сообщили в штабе Атамбаева.

Сейчас штурм резиденции продолжается. На место происшествия прибыла спецтехника, водометы и таранные машины.

В Кой-Таше отключена мобильная связь и интернет, поэтому журналисты не могут получать оперативную информацию с места событий.

Сообщается, что в сторону Кой-Таша едут дополнительные машины «скорой помощи». Общее число пострадавших превысило 80 человек.

Впервые спецназ пытался штурмовать резиденцию Атамбаева вечером 7 августа. Попытка закончилась неудачей, шестеро сотрудников были задержаны сторонниками бывшего президента. Утром 8 августа их отпустили.