В августе совет Госдумы, несмотря на парламентские каникулы, проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить предполагаемое иностранное вмешательство в российские выборы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте.

Точная дата заседания пока неизвестна. Ее определят после того, как в Москву вернется спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести заседание 19 августа.

8 августа тему возможного иностранного вмешательства в выборы обсудили в Совете Федерации. Глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил сенаторам, что три иностранных организации пытались вмешаться в дела России, в частности, чтобы повлиять на результаты выборов. Речь идет об организациях «Атлантический совет», «Свободная Россия» (обе из США) и «Всемирный конгресс украинцев» (Канада), признанных нежелательными в России.

Ранее в МИД РФ заявили, что издание Deutsche Welle пыталось вмешаться во внутренние дела России, публикуя призывы участвовать в несогласованных акциях протеста.

В середине июля в Москве начались массовые акции протеста, участники которых требуют допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.