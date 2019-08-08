Крупные банки США передали Конгрессу документы о россиянах, которые могли вести дела с Трампом

Крупные американские банки передали комитетам Конгресса США «тысячи страниц документов, касающихся россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями». Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Сведения Когрессу, в частности, передали Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и Wells Fargo.

В апреле два комитета Палаты представителей США, контролируемой демократами, запросили у банков информацию о финансах президента США Дональда Трампа. Глава комитета по разведке Адам Шифф говорил, что его интересует, пытались ли иностранные государства, включая Россию, повлиять на Трампа, его семью или окружение.

Газета The New York Times сообщала, что конгрессмены, в частности, затребовали документы, касающиеся отмывания денег из России и других стран Восточной Европы.