В США задержали россиянина за нелегальную пересылку оружия

В штате Пенсильвания задержан гражданин России Владимир Кузнецов, подозреваемый в незаконном экспорте комплектующих к стрелковому оружию.

Согласно обвинительному заключению суда Бруклина, с февраля 2017 года до момента задержания россиянин вместе с неназванными сообщниками занимался покупкой в интернете частей огнестрельного оружия, а затем почтой переправлял их заказчикам из США в Россию. На посылках он указывал ложное описание содержимого. Среди прочего в его посылках были перехвачены части снайперской винтовки Remington 700 и магазины с патронами к ней.

Для экспорта подобных предметов требуется специальная лицензия Госдепартамента и министерства торговли США, которой у Кузнецова не было. Согласно заявлению Минюста США, россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

До рассмотрения дела в суде, которое может состояться примерно через месяц, Кузнецова отпустили под залог, рассказал источник ТАСС.