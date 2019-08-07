В результате штурма резиденции бывшего президента Киргизии погиб спецназовец. Еще 42 человека пострадали
Источник: АКИpress
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В результате столкновений сотрудников спецназа и сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева при попытке штурма его резиденции пострадали 43 человека, сообщил Минздрав страны.
Один из пострадавших сотрудников спецназа, получивший пулевые ранения, позже умер в больнице, несмотря на проведенную операцию.
Спецназ предпринял попытку задержания Атамбаева после того, как он трижды не явился на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.
Находится ли сам Атамбаев в резиденции, неясно.