В результате штурма резиденции бывшего президента Киргизии погиб спецназовец. Еще 42 человека пострадали

В результате столкновений сотрудников спецназа и сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева при попытке штурма его резиденции пострадали 43 человека, сообщил Минздрав страны.

Один из пострадавших сотрудников спецназа, получивший пулевые ранения, позже умер в больнице, несмотря на проведенную операцию.

Спецназ предпринял попытку задержания Атамбаева после того, как он трижды не явился на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.

Находится ли сам Атамбаев в резиденции, неясно.